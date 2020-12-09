Европейский союз выделил Украине очередной транш на 600 миллионов евро. Кредит пойдет на обеспечение макрофинансовой стабильности страны.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Дмитрий Шмыгаль.

— Украина высоко ценит поддержку Европейского союза. Благодарны Валдису Домбровскису (вице-президент Еврокомиссии, - прим.) и Европейской комиссии за очередной транш в сумме 600 млн евро. Это укрепит макрофинансовую стабильность Украины в сложные времена пандемии COVID-19, - отметил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой обсудил продвижение к принятию государственного бюджета Украины на 2021 год, сохранение антикоррупционной повестки дня и макроэкономической стабильности в стране.

Ранее стали известны условия условия, при которых Украина получит кредит от ЕС.