Сегодня «Морской специализированный порт Ника-Тера», входящий в Group DF, достиг показателя объема перевалки 7 миллионов тонн грузов. Знаковая тонна зерновых была отгружена на судно «MERAY GLYFADA», которое направится в Ливан.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Структура грузооборота порта в текущем году выглядит следующим образом:

зерновые культуры и шрот – 76% (5,2 миллиона тонн);

навалочные грузы открытого хранения – 17% (1,1 миллиона тонн);

наливные грузы – 4% (297 тысяч);

минеральные удобрения – 3% (199 тысяч тонн).

— Зерновые остаются доминирующим видом грузов, а аграрии – ключевыми клиентами», – прокомментировал Алим Агакишиев, начальник порта «МСП Ника-Тера».

С начала 2020 года порт «Ника-Тера» обработал – 363 судна, из них 24 судна типа Panamax.

— Из-за COVID-19 и снижения урожая в этом году, обороты снизили практически все порты. Несмотря на снижение деловой активности мы не отменили свои инвестиционные планы и сохранили 100% рабочих мест, – подчеркнул Алим Агакишиев.

По словам начальника порта динамика развития грузооборота «Ника-Теры» и всей портовой отрасли будет, в первую очередь зависеть от того, на сколько быстро восстановится экономика Украины, и каким будет урожай 2021.