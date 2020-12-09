Сегодня «Морской специализированный порт Ника-Тера», входящий в Group DF, достиг показателя объема перевалки 7 миллионов тонн грузов. Знаковая тонна зерновых была отгружена на судно «MERAY GLYFADA», которое направится в Ливан.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Структура грузооборота порта в текущем году выглядит следующим образом:
— Зерновые остаются доминирующим видом грузов, а аграрии – ключевыми клиентами», – прокомментировал Алим Агакишиев, начальник порта «МСП Ника-Тера».
С начала 2020 года порт «Ника-Тера» обработал – 363 судна, из них 24 судна типа Panamax.
— Из-за COVID-19 и снижения урожая в этом году, обороты снизили практически все порты. Несмотря на снижение деловой активности мы не отменили свои инвестиционные планы и сохранили 100% рабочих мест, – подчеркнул Алим Агакишиев.
По словам начальника порта динамика развития грузооборота «Ника-Теры» и всей портовой отрасли будет, в первую очередь зависеть от того, на сколько быстро восстановится экономика Украины, и каким будет урожай 2021.
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Сегодня «Морской специализированный порт Ника-Тера», входящий в Group DF, достиг показателя объема перевалки 7 миллионов тонн грузов. Знаковая тонна зерновых была отгружена на судно «MERAY GLYFADA», которое направится в Ливан.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Структура грузооборота порта в текущем году выглядит следующим образом:
— Зерновые остаются доминирующим видом грузов, а аграрии – ключевыми клиентами», – прокомментировал Алим Агакишиев, начальник порта «МСП Ника-Тера».
С начала 2020 года порт «Ника-Тера» обработал – 363 судна, из них 24 судна типа Panamax.
— Из-за COVID-19 и снижения урожая в этом году, обороты снизили практически все порты. Несмотря на снижение деловой активности мы не отменили свои инвестиционные планы и сохранили 100% рабочих мест, – подчеркнул Алим Агакишиев.
По словам начальника порта динамика развития грузооборота «Ника-Теры» и всей портовой отрасли будет, в первую очередь зависеть от того, на сколько быстро восстановится экономика Украины, и каким будет урожай 2021.