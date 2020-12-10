Китайский стартап AutoX запустил в Шэнчжэне тестирование полностью беспилотных машин, в салоне которых нет водителей-испытателей.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Кaspiy.

Отмечается, что их передвижение не контролируют операторы в удаленном режиме.

Пока что в эксперименте участвуют 25 беспилотников, созданных на базе минивэнов Chrysler Pacifica и оборудованных лидарами, радарами и камерами.

В перспективе их планируется использовать в качестве такси, но пока автомобили испытывают без пассажиров.

Несколько месяцев назад AutoX стала третьей компанией после Waymo и Nuro, получившей разрешение испытывать беспилотные автомобили без водителей на дорогах штата Калифорния (США). В Китае стартап стал первым в таких испытаниях.

Сообщается, что отказ от водителей и операторов стал еще одинм шагом на пути к полноценному запуску беспилотных машин на дорогах общего пользования.