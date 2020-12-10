Китайский стартап AutoX запустил в Шэнчжэне тестирование полностью беспилотных машин, в салоне которых нет водителей-испытателей.
Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Кaspiy.
Отмечается, что их передвижение не контролируют операторы в удаленном режиме.
Пока что в эксперименте участвуют 25 беспилотников, созданных на базе минивэнов Chrysler Pacifica и оборудованных лидарами, радарами и камерами.
В перспективе их планируется использовать в качестве такси, но пока автомобили испытывают без пассажиров.
Несколько месяцев назад AutoX стала третьей компанией после Waymo и Nuro, получившей разрешение испытывать беспилотные автомобили без водителей на дорогах штата Калифорния (США). В Китае стартап стал первым в таких испытаниях.
Сообщается, что отказ от водителей и операторов стал еще одинм шагом на пути к полноценному запуску беспилотных машин на дорогах общего пользования.
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Китайский стартап AutoX запустил в Шэнчжэне тестирование полностью беспилотных машин, в салоне которых нет водителей-испытателей.
Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Кaspiy.
Отмечается, что их передвижение не контролируют операторы в удаленном режиме.
Пока что в эксперименте участвуют 25 беспилотников, созданных на базе минивэнов Chrysler Pacifica и оборудованных лидарами, радарами и камерами.
В перспективе их планируется использовать в качестве такси, но пока автомобили испытывают без пассажиров.
Несколько месяцев назад AutoX стала третьей компанией после Waymo и Nuro, получившей разрешение испытывать беспилотные автомобили без водителей на дорогах штата Калифорния (США). В Китае стартап стал первым в таких испытаниях.
Сообщается, что отказ от водителей и операторов стал еще одинм шагом на пути к полноценному запуску беспилотных машин на дорогах общего пользования.