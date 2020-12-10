В Украине за ноябрь цены на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) выросли на 8% относительно октября, то есть такой рост произошел всего за месяц. Это произошло за счет роста цен на газ и отопление.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает Страна.ua.

Так, цены на газ увеличились на 26,7%, а отопление подорожало на 8,6%. Относительно ноября прошлого года, тарифы на газ выросли на 39,4%.

Таким образом, средняя цена на газ в 2019 году была 7068 гривен за тысячу кубов, а в ноябре 2020 года выросла до 9860 гривен.

Кроме того, с 1 декабря выросли тарифы на отопление (больше чем на 20%), на воду (более чем на 20%) и абонентская плата за газ увеличилась более чем в полтора раза. Также с первого мая были введены новые абонентские платы за каждую коммунальную услугу и новые услуги по обслуживанию внутридомовых сетей.