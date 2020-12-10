В партии свежих яиц, которые продовольственно-ветеринарная служба Латвии обнаружила сальмонеллу.

Об этом в четверг, 10 декабря, сообщает латвийский портал Delfi.lv.

Поскольку груз везли из Украины в Литву, о сальмонелле были проинформированы ответственные службы и этого балтийского государства.

Отмечается, что наличие бактерий, вызывающих острую кишечную инфекция у человека, подтвердили результаты лабораторного анализа.

Образец был взят в рамках усиленного контроля за качеством украинских яиц. В 2020 году в рамках этого контроля было проверено 609 образцов яиц и яичных продуктов украинского происхождения. 198 из них проверялись на сальмонеллу, 311 - на следы лекарственных веществ. В двух образцах была обнаружена сальмонелла.

Напомним, в Мариуполе отравились 16 студентов.