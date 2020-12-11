Антимонопольный комитет оштрафовал шесть производителей молочной продукции в целом более чем на 111,5 миллионов гривен. Во время проверки эксперты обнаружили, что предприятия изготавливали смеси с неизвестным составом или растительными жирами, а называли это «маслом» или «твердым сыром».
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Там отметили, что такие «немасло» и «несыр», кроме магазинов и рынков, могли попадать в школы, детские садики, интернаты, больницы, пансионаты и университеты. В то же время эта продукция могла даже представлять угрозу для здоровья людей, говорят в АМКУ.
— К сожалению, для некоторых производителей приоритетом в деятельности есть возможность получить преимущества перед другими конкурентами и желание увеличить свой доход. Поэтому они закрывают глаза на нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, проявляют неуважение к потребителю, — говорится в сообщении.
Поэтому штрафы наложили на:
В АМКУ также отметили, что некоторые из этих производителей прибегают к изготовлению некачественной продукции не впервые.
Напомним, в Николаевской области фирма «Николаевмолпром» под видом натурального сливочного масла продает фальсификат.
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Антимонопольный комитет оштрафовал шесть производителей молочной продукции в целом более чем на 111,5 миллионов гривен. Во время проверки эксперты обнаружили, что предприятия изготавливали смеси с неизвестным составом или растительными жирами, а называли это «маслом» или «твердым сыром».
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Там отметили, что такие «немасло» и «несыр», кроме магазинов и рынков, могли попадать в школы, детские садики, интернаты, больницы, пансионаты и университеты. В то же время эта продукция могла даже представлять угрозу для здоровья людей, говорят в АМКУ.
— К сожалению, для некоторых производителей приоритетом в деятельности есть возможность получить преимущества перед другими конкурентами и желание увеличить свой доход. Поэтому они закрывают глаза на нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, проявляют неуважение к потребителю, — говорится в сообщении.
Поэтому штрафы наложили на:
В АМКУ также отметили, что некоторые из этих производителей прибегают к изготовлению некачественной продукции не впервые.
Напомним, в Николаевской области фирма «Николаевмолпром» под видом натурального сливочного масла продает фальсификат.