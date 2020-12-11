Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Там отметили, что такие «немасло» и «несыр», кроме магазинов и рынков, могли попадать в школы, детские садики, интернаты, больницы, пансионаты и университеты. В то же время эта продукция могла даже представлять угрозу для здоровья людей, говорят в АМКУ.

— К сожалению, для некоторых производителей приоритетом в деятельности есть возможность получить преимущества перед другими конкурентами и желание увеличить свой доход. Поэтому они закрывают глаза на нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, проявляют неуважение к потребителю, — говорится в сообщении.

Поэтому штрафы наложили на:

ГП «Староконстантиновский молочный завод» (Хмельницкая обл.) — почти 85 миллионов гривен;

ООО «Деражнянский молочный завод» (Хмельницкая обл.) — 9,5 миллионов гривен;

ООО «Вивальди Д» (Днепропетровская обл.) — 7 миллионов гривен;

ООО «Интер-мол» (Днепропетровская обл.) — 4 миллиона гривен;

ООО «ОМПК «Славия» (Сумская обл.) — 3,5 миллиона гривен;

ООО «Ива-арт» (Ивано-Франковская обл.) — 2,8 миллиона гривен.

В АМКУ также отметили, что некоторые из этих производителей прибегают к изготовлению некачественной продукции не впервые.

Напомним, в Николаевской области фирма «Николаевмолпром» под видом натурального сливочного масла продает фальсификат.