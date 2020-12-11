Об этом заявил глава Фонда Дмитрий Сенниченко в эфире «Радио НВ».

— Центрэнерго — это план конца 2021 года. Верховная Рада запретила не только аукционы, но и саму подготовку (крупных госкомпаний к приватизации — прим.). То есть подготовку мы не могли осуществлять, и только в сентябре этого года добились, что сняли запрет для подготовки, — рассказал Дмитрий Сенниченко.

Он отметил, что Фонд госимущества подал в Кабинет министров документы для утверждения новых процессов подготовки к приватизации. По его словам, правительство рассматривает возможность объединения Центрэнерго с госшахтами.

— Если Верховная Рада снимет запрет на проведение большой приватизации и будут ресурсы на подготовку, то это конец 2021 года, — сказал глава Фонда госимущества.

Центрэнерго — энергетическая компания, которая занимается производством и поставкой электроэнергии на оптовый рынок. Доля компании в общем объеме производимой электроэнергии страны составляет 8%, а в объеме произведенной тепловой энергии — 18%. По итогам 2019 года компания получила 499,12 миллиона гривен прибыли, фактически сократив его в 3,8 раза по сравнению с 2018 годом.