Российский трубоукладчик 11 декабря начал работы по строительству газопровода «Северный поток-2». Работы проходят территориальных водах Германии.

Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что компания Nord Stream 2 AG подтвердила возобновление строительства газопровода. Трубоукладчик «Фортуна» уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 метров (100 футов).

Напомним, ранее сообщалось, что в Конгрессе США одобрили военную помощь Украине и санкции против «Северного потока-2». Санкции будут вводиться за предоставление кораблей для трубоукладки, а также за услуги по страхованию проекта.

Кроме того, США призвали Германию остановить строительство «Северного потока-2». Как заявила временный поверенный по делам США в Германии Робин Куинвилл, ЕС и Германия должны наложить мораторий.

— Сейчас пришло время ЕС и Германии наложить мораторий на строительство газопровода. Этим они покажут, что больше не намерены терпеть злонамеренное поведение России, - сказала Робин Куинвилл.

Напомним, ранее Дания дала проектной компании «Nord Stream 2 AG» разрешение на эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2» на своем континентальном шельфе.