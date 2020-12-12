Об этом сообщает пресс-служба банка.

Это уже второй заем, который Всемирный банк утверждает для поддержки населения. Первый был 30 апреля — тогда выделили 150 миллионов долларов.

Из-за пандемии бедность в Украине может увеличиться на 4%, прогнозирует банк. Благодаря выделенным средствам украинская власть сможет финансово поддерживать население, в частности внедрить денежные переводы физическим лицам и домашним хозяйствам, которые потеряли работу или источники дохода из-за пандемии.

В общем Всемирный банк поддерживает действия украинской власти в борьбе с бедностью на фоне COVID-19 в рамках программы модернизации социальной защиты и двух дополнительных программ финансирования. Таким образом Украине выделили 750 миллионов долларов для защиты населения.

Также недавно стало известно, что Всемирный банк выделит Украине 100 миллионов долларов на закупку вакцины против COVID-19.

Напомним, Министр здравоохранения Максим Степанов провел онлайн-встречу с представителями Всемирного банка. Министр попросил ВБ выделить Украине больше средств для закупки вакцины от коронавируса.