Об этом сообщили организаторы лотереи, пишет Metro.

Они отметили, что пока победитель еще не обратился за своими деньгами. На это у него есть 60 дней. Счастливчик правильно угадал все 5 из 50 цифр — 6, 9, 13, 24 и 41, а также два «счастливых звездных номера» — 3 и 12.

«Это огромные деньги, вы можете изменить не только свою жизнь, но и многие другие жизни, вы можете сделать очень много хорошего», — сказал старший советник по выигрышам Национальной лотереи Великобритании.

EuroMillions — это самая большая международная лотерея, которую проводят в Великобритании, Ирландии, Франции, Испании, Португалии, Бельгии, Люксембурге, Швейцарии и Австрии. Стандартный билет в большинстве стран стоит 2,5 евро.

Ранее максимальный выигрыш в истории EuroMillions составил 190 миллионов евро. Такую сумму выигрывали уже четыре раза (в 2012, 2014, 2017 и 2019 годах). Победителями дважды становились жители Великобритании, а также жители Испании и Португалии.

Самый большой джекпот в мире за всю историю лотерей разыграли в 2016 году. Тогда житель Калифорнии выиграл 1,59 млрд долларов.