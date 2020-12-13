Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить на содержание зеленых зон по проспекту Центральному 7,9 миллионов гривен на протяжении года.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили торги по содержанию зеленых зон и насаждений по проспекту Центральному на ожидаемую сумму в 7 миллионов 930 тысяч гривен.

В соответствии с условиями договора, подрядчик должен будет очищать территории зеленых зон от мусора, листьев и снега, производить формовочную обрезку деревьев, сносить деревья и корчевать пни, ухаживать за газонами и зелеными насаждениями и проводить ряд других видов работ. На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который состоится 9 января 2021 года.

Напомним, Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить на содержание зеленых зон в четырех районах города 27,7 миллионов гривен на протяжении года.