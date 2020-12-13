На заседании коллегии Киевской городской государственной администрации был представлен проект бюджета Киева на 2021, бюджет прогнозируется на уровне 59,2 миллиардов гривен.

Об этом сообщается в пресс-релизе КГГА.

Доходы бюджета города планируются на сумму 59,2 миллиардов гривен и по сравнению с ожидаемым выполнением бюджета 2020 года, доходы вырастут на 1,3% (755,2 миллионов). Расходы на 2021 планируются в объеме 56,6 миллиардов гривен.

Также проектом предусмотрено погашение обязательств по внешним и внутренним заимствованиям на сумму 2,7 миллиарда гривен.

Ранее сообщалось, что глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева считает, что при формировании состава планово-бюджетной комиссии в горсовете необходимо обеспечить равное представление в ней представителей всех политических сил, дабы избежать преобладания депутатов от какой-то одной фракции.