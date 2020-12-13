Елена Киселева

Глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева считает, что при формировании состава планово-бюджетной комиссии в горсовете необходимо обеспечить равное представление в ней представителей всех политических сил, дабы избежать преобладания депутатов от какой-то одной фракции.

Об этом Елена Киселева заявила в пятницу, 11 декабря, во время заседания временной комиссии по разработке регламента Николаевского городского совета, сообщают НикВести.

— Я хочу понимать, как мы формируем комиссию по бюджету. Потому что если там будет бенефис одной политической силы, как было в том созыве, то тогда я буду настаивать на принятии порядка последовательности принятия бюджета. Чтобы не было все время, как в этом созыве, когда мы как депутаты находимся все время на растяжке: принять мы не имеем права, потому что мы тогда злодеи и не поддерживаем медицину, образование и остальное. А принимаем - мы тоже злодеи, потому что не знаем, что приняли, - сказала Елена Киселева.

Отметим, что в составе бюджетной комиссии Николаевского горсовета 7 созыва, который работал с 2015 по 2020 года было 12 депутатов, 7 из которых - избранные от партии «Оппозиционный блок».

Ранее сообщалось, что в составе Николаевского городского совета 8 созыва будет действовать 5 постоянных комиссий.

Как известно, 10 декабря, начала работу первая сессия Николаевского городского совета 8 созыва.