Правительство Великобритании рекомендовал магазинам создать запасы продовольственных товаров в случае, если стране придется выйти из ЕС без соглашения.

Об этом сообщает Европейская правда.

— Супермаркеты и министры очень обеспокоены паническими покупками. Они видели, что произошло во время пандемии коронавируса, когда люди начали скупать рулоны туалетной бумаги, и теперь они знают, как быстро все может пойти не так, - говорит представитель одного из супермаркетов.

По информации издания, супермаркеты уже предупредили власти о возможном дефиците овощей в ближайшие три месяца. В это же время британское министерство здравоохранения поручило поставщикам лекарств создать резерв препаратов на ближайшие шесть недель.

Последние переговоры между Британией и ЕС, состоявшихся 12 декабря, не принесли успеха - Лондон отклонил последнее предложение Брюсселя как «неприемлемое». Уже в ближайшее время, вероятно — 13 декабря, ЕС и Великобритания должны определиться о целесообразности дальнейших переговоров о новом формате торговых отношений.

Это означает, что с начала 2021 торговый режим между Британией и ЕС будет определять только правила Всемирной торговой организации. Такой сценарий противники выхода Британии по составу ЕС навивали «жесткий Brexit», а сторонники - «чистый Brexit».

Напомним, что Великобритания вышла из ЕС в январе, но остается де-факто его членом до 31 декабря, пока действует переходный период. Обе стороны говорят, что хотят заключить торговую сделку, но переговоры зашли в тупик. Накануне президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «вероятность незаключения сделки выше, чем заключения».