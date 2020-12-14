Херсонский государственный завод «Паллада» построил плавучий причал для катеров ВМС. Он отправился в порт «Южный».

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны в Facebook.

Сумма контракта от Минобороны — 23,5 млн. Длина причала из сверхпрочного бетона — 57 метров.

В ведомстве отметили, что заказ Минобороны для завода «Паллада» стал первым за годы независимости.

Морской порт «Южный» — торговый морской порт в городе Южный на черноморском побережье, в акватории Малого Аджалыкского лимана. Самый большой и самый прибыльный порт Украины.

В соответствии с Законом Украины «О морских портах Украины», функции администрации морского порта выполняет Южный филиал государственного предприятия Администрации морских портов Украины.

Херсонский государственный завод «Паллада» — судостроительное предприятие, специализирующееся на строительстве железобетонных композитных плавучих доков для обслуживания судов гражданского и военного флота. С апреля 2011 года по решению правительства Украины завод входит в состав Укроборонпрома.

В 2017 году завод построил 120-метровый плавучий док, который может погружаться на глубину 12,2 м, для кипрской компании Multimaine Shipyards Ltd.