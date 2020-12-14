Заявление можно оформить до 31 декабря, все выплаты также будут осуществляться до 31 декабря. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за первые 10 часов работы услугой уже воспользовались 5 тысяч человек.

Для авторизации потребуется квалифицированная электронная подпись. С помощью подписи или BankID необходимо войти в кабинет гражданина на diia.gov.ua.

В разделе «Услуги» выберите «Одноразовая материальная помощь ФЛП и наемным работникам»;

Портал проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного Фонда на соответствие условиям получения помощи;

Подтвердите свое текущее место работы;

Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет;

Проверьте и отправьте заполненное заявление;

Ожидайте уведомления о начислении выплаты до 31 декабря.

В «Дію» необходимо войти с помощью Приват24, Monobank или BankID НБУ, а дальше в разделе «Услуги» выбрать «Одноразовое пособие». Система проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного Фонда.

Далее введите номер своего гривневого счета в формате IBAN и ожидайте уведомления о разработке заявления.

Вы платы могут получить:

Наемные работники юридических лиц или ФЛП, если:

основной относится к тем, относительно которых ввели карантинные ограничения;

работодатель начислил за работника ЕСВ за третий квартал 2020 года;

средняя зарплата работника не превышает 30 тысяч грн в месяц за третий квартал;

наемный работник не работает по совместительству.

ФОПы, если: