С 14 декабря на портале и в мобильном приложении «Дія» физические лица-предприниматели (ФЛП) и наемные работники могут подать заявление на получение материальной помощи в связи с карантином.
Об этом сообщает Hromadske.
Заявление можно оформить до 31 декабря, все выплаты также будут осуществляться до 31 декабря. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за первые 10 часов работы услугой уже воспользовались 5 тысяч человек.
Для авторизации потребуется квалифицированная электронная подпись. С помощью подписи или BankID необходимо войти в кабинет гражданина на diia.gov.ua.
В «Дію» необходимо войти с помощью Приват24, Monobank или BankID НБУ, а дальше в разделе «Услуги» выбрать «Одноразовое пособие». Система проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного Фонда.
Далее введите номер своего гривневого счета в формате IBAN и ожидайте уведомления о разработке заявления.
Вы платы могут получить:
Наемные работники юридических лиц или ФЛП, если:
ФОПы, если:
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые он инициировал для поддержки граждан и бизнеса в период действия карантинных мероприятий по предотвращению распространения в Украине COVID-19, которые были приняты Верховной Радой 4 декабря.
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С 14 декабря на портале и в мобильном приложении «Дія» физические лица-предприниматели (ФЛП) и наемные работники могут подать заявление на получение материальной помощи в связи с карантином.
Об этом сообщает Hromadske.
Заявление можно оформить до 31 декабря, все выплаты также будут осуществляться до 31 декабря. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за первые 10 часов работы услугой уже воспользовались 5 тысяч человек.
Для авторизации потребуется квалифицированная электронная подпись. С помощью подписи или BankID необходимо войти в кабинет гражданина на diia.gov.ua.
В «Дію» необходимо войти с помощью Приват24, Monobank или BankID НБУ, а дальше в разделе «Услуги» выбрать «Одноразовое пособие». Система проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного Фонда.
Далее введите номер своего гривневого счета в формате IBAN и ожидайте уведомления о разработке заявления.
Вы платы могут получить:
Наемные работники юридических лиц или ФЛП, если:
ФОПы, если:
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые он инициировал для поддержки граждан и бизнеса в период действия карантинных мероприятий по предотвращению распространения в Украине COVID-19, которые были приняты Верховной Радой 4 декабря.