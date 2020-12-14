Об этом передает Национальный научный центр «Институт аграрной экономики», передает Hromadske.

Так, три килограмма салата «Оливье» с колбасой будет стоить 159,37 гривен. Самыми дорогими ингредиентами будут колбаса (70 гривен за полкилограмма), зеленый горошек (32,50 гривны за 0,5 килограмм), 200 грамм соленых огурцов (16,50 гривен), шесть яиц (14,50 гривен) и 180 г майонеза (12,50 гривен). За лук, морковь и картофель придется в среднем заплатить 13,37 гривен.

Полтора килограмма сельди под шубой обойдутся в 120,37 гривен. Только за 0,5 килограмм филе сельди придется заплатить в среднем 100 гривен. Остальные средства пойдут на майонез, морковь, свеклу, лук и картофель.

По подсчетам института, на 10-30% за год выросла стоимость мясных продуктов. Общая стоимость 2,5 килограмма мясных продуктов обойдется в 394,50 гривны. Полкило колбасы «Салями» будет стоить 89,50 грн, подбрюшины копченой — 100 гривен, биток из свинины — 110 гривен. Мясо птицы под конец года самое дешевое среди других видов мяса. За килограмм куриного филе в среднем придется заплатить 95 гривен.

Полкилограмма сельди обойдется в 100 гривен, 300 граммов твердого сыра — 66 гривен, пачка сливочного масла — 38 гривен. Овощи в целом будут стоить 182,3 гривны, самым дорогим за 0,5 килограмма будет сладкий перец — 52,50 гривны. А фрукты обойдутся в 104 гривны, в том числе за два килограмма мандаринов придется заплатить 70 гривен.

Килограмм белого хлеба будет стоить 24,95 гривны, а шоколадные конфеты — 170 гривен за килограмм. «Артемовское» игристое вино обойдется, как сельдь, — в 100 гривен, коньяк «Шабо» 5-летней выдержки — 170 гривен. Соки, вода, газированные напитки обойдутся в 76,60 гривен.

Также семьи, которые могут приобрести деликатесы, дополнительно заплатят 470 гривен. Баночка красной икры (120 грамм) будет стоить 250 гривен, а 200 грамм красной рыбы — 220 гривен. Тогда стоимость еды для празднования повысится до 2176,09 гривен.

Кроме того, для жителей Киева стоимость бюджетного новогоднего стола будет составлять 1916,78 гривен. Ужин с деликатесами жителям столицы обойдется в 2426,78 гривен.