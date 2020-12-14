Ученые из Украины и Израиля совместно будут работать над созданием израильской вакцины от COVID-19 и будут обмениваться информацией о ее действенности. Такие договоренности были достигнуты в ходе встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука с главой Минздрава этом страны Йоэлем Эдельштейном.

Об этом сообщает посольство Украины в понедельник, 14 декабря.

— В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках борьбы с пандемией. Корнийчук и Едельштейн достигли договоренности о совместной работе израильских и украинских ученых над быстрым изготовлением израильской вакцины, а также обменом информацией о действенности вакцины, – говорится в сообщении.

Министр Йоэль Едельштейн отметил, что израильская сторона будет содействовать быстрому получению Украиной вакцины от COVID-19 известных международных компаний, которые уже получили утверждения FDA или находятся на окончательной стадии его получения.

— Собеседники также договорились изучить вопрос относительно квоты на привлечение работников по уходу за пожилыми людьми в рамках Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Израиля о временном трудоустройстве украинских работников в отдельных отраслях на рынке труда Израиля. Также были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Украиной и Израилем в сфере медицинского туризма в обоих направлениях, – добавили в посольстве.

Напомним, 18 ноября глобальный механизм COVAX подтвердил выделение вакцины от коронавируса Украине, как только ее зарегистрируют. Украина получит вакцину COVAX несколькими траншами. Соглашения на поставки вакцин подпишут в декабре. Первым траншем Украина получит 1,2 млн доз для медиков.

Напомним, в Украине фиксируют спад новых случаев коронавируса, за минувшие сутки заразился 6451 человек. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Одесской и Киевской областях.



