В Украине фиксируют спад новых случаев коронавируса, за минувшие сутки заразился 6451 человек. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Одесской и Киевской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Как он отмечает, 13 ноября сделали 25 582 тестирования (в частности методом ПЦР - 20 493, методом ИФА - 5089).

По данным главы Минздрава, за вчера выздоровели 5154 человек и 94 пациента умерли.

Сложная эпидемиологическая ситуация в Киеве (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях.

С начала пандемии в Украине подтвердили уже более 900 тысяч случаев коронавируса. За это время провели 5 052 686 ПЦР-тестирований.

Напомним, усилить карантин в Украине ранее запланированного 8 января Кабинет министров может в случае, если ежедневно будут выявлять 32-35 тысяч новых больных COVID-19.