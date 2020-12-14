Усилить карантин в Украине ранее запланированного 8 января Кабинет министров может в случае, если ежедневно будут выявлять 32-35 тысяч новых больных COVID-19.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире «Украина 24».

— Сейчас мы говорим о цифре 32-35 тысяч больных в день. Но надо понимать, сколько было введено коек COVID-пакета, сколько коек было обеспечено кислородом и сколько больниц были привлечены к преодолению коронавирусной инфекции, — рассказал он.

Однако он обратил внимание на то, что кроме выявленных больных важно еще оценивать количество госпитализированных. По его словам, правительство постоянно увеличивает койко-фонд. Министерство здравоохранения работает над тем, чтобы, в случае необходимости, довести его до 90 тысяч.

— У нас постоянно увеличивается количество коек с обеспеченным кислородом, стоит задача до конца года выйти на более 40 тысяч, а в перспективе — на 75 тысяч, если 90 тысяч койко-мест привлечено в ковидном пакете, — добавил он.

Ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявлял, что правительство может ввести локдаун в Украине раньше 8 января, как это согласовано сейчас. Все зависит от эпидситуации и нагрузки на медицинскую систему.

Правительство продлило действие общегосударственного карантина с ограничениями «оранжевой» зоны до 28 февраля 2021 года. А с 8 до 24 января в стране будут действовать усиления ограничений.

Кроме того, в новогоднюю ночь заведениям общественного питания позволили работать дольше — до часа ночи.

Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусом на Николаевщине превышает норму больше чем в 12 раз