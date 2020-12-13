Показатель заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 в Николаевской области больше чем в 12 раз превышает норму.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

В сообщении говорится, что показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тысяч населения - 496,14 при допустимом базовом уровне не больше 40 на 100 тысяч населения.

Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации больных с COVID-19 составляет 62,6% при допустимом уровне не больше 50%.

Среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА на протяжении последней недели на 100 тысяч населения - 126,83 при допустимом не меньше чем 48 на 100 тысяч населения.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 10:00 13 декабря в Николаевской области зарегистрировано 235 новых случаев COVID-19, из них в Николаеве - 137.