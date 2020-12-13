По состоянию на 10:00 13 декабря в Николаевской области зарегистрировано 235 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Из всех 24099 (+235) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 16429 (+137);

Первомайск - 854 (+6);

Южноукраинск - 749 (+22);

Вознесенск - 679 (+10);

Очаков - 387;

Арбузинский район - 188 (+17);

Баштанский район - 308;

Березанский район - 294;

Братский район - 148 (+1);

Березнеговатский район - 132 (+6);

Веселиновский район - 228;

Витовский район - 813 (+7);

Вознесенский район - 222 (+1);

Врадиевский район - 188;

Еланецкий район - 101;

Доманевский район - 231 (+4);

Казанковский район - 266 (+2);

Кривоозерский район - 214;

Николаевский район - 292 (+3);

Новобугский район - 184 (+8);

Новоодесский район - 364;

Очаковский район - 164;

Первомайский район - 348 (+9);

Снигиревский район - 313 (+2).

Заболевание COVID-19 установлено в 1095 (+14) работников учреждений здравоохранения.

За сутки выздоровели - 0, всего выздоровели — 10745 человек. Умерли всего от последствий COVID-19 — 396 человек, за сутки — 4.

За последние сутки методом ПЦР обследовано 1047 человек, методом ИФА - 70.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9176 человек, зафиксировано 156 летальных случаев, 7563 пациента выздоровели.