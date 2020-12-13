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По состоянию на 10:00 13 декабря в Николаевской области зарегистрировано 235 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех 24099 (+235) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено в 1095 (+14) работников учреждений здравоохранения.
За сутки выздоровели - 0, всего выздоровели — 10745 человек. Умерли всего от последствий COVID-19 — 396 человек, за сутки — 4.
За последние сутки методом ПЦР обследовано 1047 человек, методом ИФА - 70.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9176 человек, зафиксировано 156 летальных случаев, 7563 пациента выздоровели.
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По состоянию на 10:00 13 декабря в Николаевской области зарегистрировано 235 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех 24099 (+235) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено в 1095 (+14) работников учреждений здравоохранения.
За сутки выздоровели - 0, всего выздоровели — 10745 человек. Умерли всего от последствий COVID-19 — 396 человек, за сутки — 4.
За последние сутки методом ПЦР обследовано 1047 человек, методом ИФА - 70.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9176 человек, зафиксировано 156 летальных случаев, 7563 пациента выздоровели.