За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9176 человек, зафиксировано 156 летальных случаев, 7563 пациента выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро воскресенья, 13 декабря, передает Новое время.

Суточный показатель заболеваемости традиционно снизился на выходных и опустился ниже 10 тысяч. Также число инфицированных впервые за пять дней превысило число выздоровевших.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 894 215 человек, из них 501 564 выздоровели, летальных исходов — 15 154.

Ситуация с COVID-19 по регионам:

Киев — 91138 случаев;

Винницкая область — 19 801 случай;

Волынская область — 28 019 случаев;

Днепропетровская область — 49074 случая;

Донецкая область — 29 398 случаев;

Житомирская область — 34 073 случая;

Закарпатская область — 26 016 случаев;

Запорожская область — 41 995 случаев;

Ивано-Франковская область — 40 668 случаев;

Киевская область — 48523 случая;

Кировоградская область — 7166 случаев;

Луганская область — 7889 случаев;

Львовская область — 53 662 случая;

Николаевская область — 23864 случая;

Одесская область — 57 699 случаев;

Полтавская область — 29 121 случай;

Ровенская область — 36 117 случаев;

Сумская область — 35 702 случая;

Тернопольская область — 31 165 случаев;

Харьковская область — 62 324 случая;

Херсонская область — 13 972 случая;

Хмельницкая область — 34 800 случаев;

Черкасская область — 31 209 случаев;

Черновицкая область — 36 695 случаев;

Черниговская область — 24 125 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Правительство заменило адаптивный карантин общенациональным до 28 февраля 2021 года. В будние дни в Украине действуют ограничения оранжевой зоны карантина.

Также в стране с 8 по 24 января будет действовать локдаун.

Напомним, COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины против COVID-19.