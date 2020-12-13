За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9176 человек, зафиксировано 156 летальных случаев, 7563 пациента выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро воскресенья, 13 декабря, передает Новое время.
Суточный показатель заболеваемости традиционно снизился на выходных и опустился ниже 10 тысяч. Также число инфицированных впервые за пять дней превысило число выздоровевших.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 894 215 человек, из них 501 564 выздоровели, летальных исходов — 15 154.
Ситуация с COVID-19 по регионам:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Правительство заменило адаптивный карантин общенациональным до 28 февраля 2021 года. В будние дни в Украине действуют ограничения оранжевой зоны карантина.
Также в стране с 8 по 24 января будет действовать локдаун.
Напомним, COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины против COVID-19.
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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9176 человек, зафиксировано 156 летальных случаев, 7563 пациента выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро воскресенья, 13 декабря, передает Новое время.
Суточный показатель заболеваемости традиционно снизился на выходных и опустился ниже 10 тысяч. Также число инфицированных впервые за пять дней превысило число выздоровевших.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 894 215 человек, из них 501 564 выздоровели, летальных исходов — 15 154.
Ситуация с COVID-19 по регионам:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Правительство заменило адаптивный карантин общенациональным до 28 февраля 2021 года. В будние дни в Украине действуют ограничения оранжевой зоны карантина.
Также в стране с 8 по 24 января будет действовать локдаун.
Напомним, COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины против COVID-19.