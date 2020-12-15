Беларусь намерена разработать свою вакцину от COVID. На ее создание может уйти около 5 миллионов белорусских рублей.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

По его словам, в Беларуси будут закупать готовую зарубежную вакцину, наладят производство российской, а также займутся разработкой собственной. Он также предположил, что COVID-19 станет такой же болезнью как грипп.

— Значит, нам нужна будет вакцина. Надо свою разработать, специалисты есть. Надо браться за это и не бояться. Там деньги, я посмотрел, небольшие: где-то порядка пяти миллионов рублей. И мы окупим это, только надо быстро двигаться в этом направлении, - заявил Александр Лукашенко.

Отметим, на сегодня 5 миллионов белорусских рублей равны почти 2 миллионам долларов. Для сравнения фармацевтический гигант Pfizer готов был потратить на разработку вакцины 1 миллиард долларов. На данный момент неизвестно, во сколько в итоге обошлось ее создание.

Как известно, 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрирована первая вакцина от коронавируса. Он отметил, что одна из его дочерей уже сделала прививку российской вакцины. При этом, представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил, что организация находится в тесном контакте с российскими ведомствами здравоохранения, обсуждая критерии допуска вакцины.

При этом, в Германии регистрацию российской вакцины от коронавируса назвали «рискованным экспериментом на людях».

Позже Франция присоединилась к странам, профильным международным организациям и экспертным кругам, которые ставят под сомнение готовность российской вакцины от коронавируса. Во французском правительстве скептически относятся к ее эффективности.

О готовности сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V» заявили 40% опрошенных россиян, то есть меньше половины.