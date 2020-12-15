Страны ЕС намерены полностью запретить продажу большегрузов с традиционными бензиновыми и дизельными ДВС уже через 20 лет.

Об этом сообщают Электровести.

Соответствующее соглашение было подписано ведущими компаниями в мире грузовых автомобилей под началом Ассоциации европейских производителей — Daimler, Scania, Man, Volvo, Daf, Iveco и Ford.

Союз, который сотрудничает с Потсдамским климатическим институтом, планирует сосредоточиться на экологически чистом топливе. В разработку и создание новых технологий планируется инвестировать порядка 50-100 млрд евро. Европейские автопроизводители также выступают за крупные инвестиции в энергосистемы и повышение налога на выбросы углерода.

Отметим, Великобритания планирует запретить реализацию в стране машин на двигателях внутреннего сгорания и гибриды. Изначально власти собирались ввести полный запрет на продажу «вредных» машин к 2040 году, но в феврале сдвинули этот срок на пять лет - к 2035 году. Теперь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается сдвинуть данную дату еще ближе - к 2030 году.

Ранее сообщалось, что в Британии откроется первая АЗС исключительно для электрокаров.



