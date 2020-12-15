Департамент ЖКХ Николаевского горсовета собирается потратить около 1,5 миллионов гривен на содержание сквера «Совета Европы» в центре города.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили торги по содержанию сквера с фонтанами на сумму в 1 миллион 493 тысячи 800 гривен. Предполагается, что за эту сумму до конца 2021 года подрядчик будет очищать территорию от снега, мусора и опавшей листвы, в зимний период посыпать пешеходные дрожки песчаной смесью, мыть и окрашивать урны, ухаживать за чашами фонтанов, консервировать их в зимний период, ухаживать за зелеными насаждениями и деревьями.

На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который должен состоятся 23 декабря 2020 года.

Отметим, что в 2019 году Департамент ЖКХ потратил на содержание сквера «Совета Европы»около 600 тысяч гривен, однако, не смотря на это фонтаны за которыми должен был ухаживать подрядчик, разрушились.

В августе 2019 года Департамент ЖКХ потратил 200 тысяч гривен на ремонт и восстановление фонтанов.