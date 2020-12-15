Первый офлайн-магазин шведской мебельной компании IKEA в киевском ТРЦ Blockbuster Mall откроется в 2021 году.

Об этом сообщили в пресс-службе консалтинговой компании NAI Ukraine.

«Самое ожидаемое открытие офлайн-магазина IKEA запланировано в Blockbuster Mall уже на начало 2021-го», — говорится в сообщении.

Отметим, ранее планировалось, что первый офлайн-магазин в Киеве появится до конца 2020 года, компания уже подписала договор аренды с ТРЦ.

Тем временем в Киеве открылся уже третий пункт выдачи товаров, которые можно заказать на сайте компании: в ТРЦ Lavina Mall, ТЦ Auchan Rive Gauche и Metro.

Кроме этого, в NAI Ukraine рассказали, что уже подписано второе соглашение об открытии магазина IKEA в столице Украины — в ТРЦ Ocean Mall.

Ранее сообщалось, что шведская компания IKEA запустила официальный интернет-магазин в Украине.