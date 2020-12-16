Крупнейшая судостроительная компания Индии Cochin Shipyard Ltd. выбрала Siemens для внедрения передовых морских решений для первого в Индии флота из 23 лодок с электрической силовой установкой и интегрированной технологией аккумуляторных батарей.

Об этом сообщила пресс-служба Siemens, передают Порты Украины.

Строительство лодок ведется для того, чтобы усилить сообщение с многочисленными островами вокруг Коччи — портового города на юге Индии.

Развитие внутренних водных путей сыграет огромную роль в создании интегрированной системы мобильности людей, товаров и услуг в Коччи, и установит ориентир для страны. Проект также демонстрирует нашу приверженность декарбонизации и экологической устойчивости”, — подчеркнул руководитель отдела энергетики Siemens Limited Герд Дейссер.

Как отмечается, системы привода с электроприводом снизят потребность в топливе, увеличат маневренность, минимизируют риски для окружающей среды и сделают лодки удобными благодаря своей модульной конструкции. Системы хранения энергии помогают в надежном и бесперебойном снабжении электроэнергией для достижения максимальной производительности и обеспечения нулевых выбросов углекислого газа. Кроме того, лодки также будут оснащены системами автоматизации для безопасной, экономичной и надежной работы.