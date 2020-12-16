Об этом сообщила пресс-служба АМКУ, передает Hromadske.
Комитет исследовал действия компаний «ДТЭК Западэнерго» и «Д.Трейдинг», которые входят в группу «ДТЭК» в торговой зоне «Остров Бурштынской ТЭС» с июля по октябрь 2019 года. У них обнаружили злоупотребление монопольным положением, компании оштрафовали.
«Остров Бурштынской ТЭС» — это особая зона на западе Украины в пределах Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей. Сейчас эта территория объединена с европейскими энергосистемами, но отсоединена от остальной части Украины. Около 90% электроэнергии на этом «острове» производит «ДТЭК Западэнерго».
В то же время Комитет установил, что «ДТЭК Западэнерго», начиная с 29 июля 2019 года, уменьшало в заявках на продажу электрической энергии в сегменте «рынок на сутки вперед» (РДН) объемы предлагаемой электрической энергии в часы минимальной нагрузки. Это позволило ей продавать больше электроэнергии на «балансирующем рынке» по более высоким ценам.
В то же время компания устанавливала в заявках завышенные и экономически необоснованные цены в часы максимальной нагрузки. Этому способствовала компания «Д.Трейдинг». Она ограничивала доступ импортируемой электроэнергии с территории Словакии в торговую зону «Остров Бурштынской ТЭС».
В Комитете установили, что компания в течение июля — октября 2019 года выкупала большую часть пропускной способности, что привело к снижению доли импортируемой электроэнергии и, соответственно, увеличению доли «ДТЭК Западэнерго» на территории «Остров Бурштынской ТЭС».
Выгоду от этого получила и сама «Д.Трейдинг», устанавливая в двусторонних договорах привязку цен на электрическую энергию к ценам, которые сформировались на РДН.
Убытки от таких действий «ДТЭК» потерпели все, кто живет или работает на территории энергоострова, говорят в АМКУ. Бизнес направления получил значительно высшие тарифы и потерял в конкурентоспособности. Граждане частично были защищены от злоупотреблений, поскольку подпадали под действие ПСО (государственный механизм, регулирующий доступность электроэнергии для населения). Однако и они ощутили на себе подорожание электричества, поскольку покупали более дорогие товары, произведенные в регионе.
Поэтому «ДТЭК Западэнерго» АМКУ оштрафовал на более чем 176 миллионов гривен, а «Д.Трейдинг» — на более чем 99,2 миллионов гривен.
Напомним, в конце 2018 года АМКУ принял решение, которым не признал компанию «ДТЭК» Рината Ахметова монополистом в Украине.
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Об этом сообщила пресс-служба АМКУ, передает Hromadske.
Комитет исследовал действия компаний «ДТЭК Западэнерго» и «Д.Трейдинг», которые входят в группу «ДТЭК» в торговой зоне «Остров Бурштынской ТЭС» с июля по октябрь 2019 года. У них обнаружили злоупотребление монопольным положением, компании оштрафовали.
«Остров Бурштынской ТЭС» — это особая зона на западе Украины в пределах Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей. Сейчас эта территория объединена с европейскими энергосистемами, но отсоединена от остальной части Украины. Около 90% электроэнергии на этом «острове» производит «ДТЭК Западэнерго».
В то же время Комитет установил, что «ДТЭК Западэнерго», начиная с 29 июля 2019 года, уменьшало в заявках на продажу электрической энергии в сегменте «рынок на сутки вперед» (РДН) объемы предлагаемой электрической энергии в часы минимальной нагрузки. Это позволило ей продавать больше электроэнергии на «балансирующем рынке» по более высоким ценам.
В то же время компания устанавливала в заявках завышенные и экономически необоснованные цены в часы максимальной нагрузки. Этому способствовала компания «Д.Трейдинг». Она ограничивала доступ импортируемой электроэнергии с территории Словакии в торговую зону «Остров Бурштынской ТЭС».
В Комитете установили, что компания в течение июля — октября 2019 года выкупала большую часть пропускной способности, что привело к снижению доли импортируемой электроэнергии и, соответственно, увеличению доли «ДТЭК Западэнерго» на территории «Остров Бурштынской ТЭС».
Выгоду от этого получила и сама «Д.Трейдинг», устанавливая в двусторонних договорах привязку цен на электрическую энергию к ценам, которые сформировались на РДН.
Убытки от таких действий «ДТЭК» потерпели все, кто живет или работает на территории энергоострова, говорят в АМКУ. Бизнес направления получил значительно высшие тарифы и потерял в конкурентоспособности. Граждане частично были защищены от злоупотреблений, поскольку подпадали под действие ПСО (государственный механизм, регулирующий доступность электроэнергии для населения). Однако и они ощутили на себе подорожание электричества, поскольку покупали более дорогие товары, произведенные в регионе.
Поэтому «ДТЭК Западэнерго» АМКУ оштрафовал на более чем 176 миллионов гривен, а «Д.Трейдинг» — на более чем 99,2 миллионов гривен.
Напомним, в конце 2018 года АМКУ принял решение, которым не признал компанию «ДТЭК» Рината Ахметова монополистом в Украине.