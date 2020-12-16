Об этом сообщила пресс-служба АМКУ, передает Hromadske.

Комитет исследовал действия компаний «ДТЭК Западэнерго» и «Д.Трейдинг», которые входят в группу «ДТЭК» в торговой зоне «Остров Бурштынской ТЭС» с июля по октябрь 2019 года. У них обнаружили злоупотребление монопольным положением, компании оштрафовали.

«Остров Бурштынской ТЭС» — это особая зона на западе Украины в пределах Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей. Сейчас эта территория объединена с европейскими энергосистемами, но отсоединена от остальной части Украины. Около 90% электроэнергии на этом «острове» производит «ДТЭК Западэнерго».

В то же время Комитет установил, что «ДТЭК Западэнерго», начиная с 29 июля 2019 года, уменьшало в заявках на продажу электрической энергии в сегменте «рынок на сутки вперед» (РДН) объемы предлагаемой электрической энергии в часы минимальной нагрузки. Это позволило ей продавать больше электроэнергии на «балансирующем рынке» по более высоким ценам.

В то же время компания устанавливала в заявках завышенные и экономически необоснованные цены в часы максимальной нагрузки. Этому способствовала компания «Д.Трейдинг». Она ограничивала доступ импортируемой электроэнергии с территории Словакии в торговую зону «Остров Бурштынской ТЭС».

В Комитете установили, что компания в течение июля — октября 2019 года выкупала большую часть пропускной способности, что привело к снижению доли импортируемой электроэнергии и, соответственно, увеличению доли «ДТЭК Западэнерго» на территории «Остров Бурштынской ТЭС».

Выгоду от этого получила и сама «Д.Трейдинг», устанавливая в двусторонних договорах привязку цен на электрическую энергию к ценам, которые сформировались на РДН.