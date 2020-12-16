Глава Службы автодорог в Николаевской области Владислав Невеселый считает, что для строительства «японского» моста в Николаеве наступили самые благоприятные условия, при этом он не согласен со сроками, которые поставили проектанты сооружения.

Информация прозвучала в среду, 16 декабря, в ходе брифинга, передает корреспондент НикВести.

Он намерен завтра получить от проектанта «пошаговость их действий», а после этого добиваться сокращения сроков проектирования моста.

— Это возможность того, чтобы он у нас появился. Были встречи в Министерстве инфраструктуры и Укравтодоре. Мы в активной фазе. Буквально завтра проектанты должны мне скинуть полный график с панируемыми сроками выполнения данного проекта. Скажу сразу, что тот график, который они предоставили согласно тендеру, я с ним категорически не согласен, хотя они и говорят, что у них есть тендер, что они должны до такого-то числа закончить. Я сказал, что так не подходит, не знаю, правильно или нет, но график с ними будем переподписывать, будем ужиматься в сроках. Завтра они предоставят пошаговость своих действий, буду понимать, в каких сроках смогу их ужать, чтобы быстрее справились с задачей проектирования моста, - сказал Владислав Невеселый.

Киевская компания «Інтерпроект» получила подряд по разработке проекта строительства мостового перехода через реку Южный Буг в городе Николаеве, согласившись выполнить работы за 33,6 миллионов гривен.

Отметим, что планы построить в Николаеве новый мост озвучиваются уже на протяжении многих лет. В 2013 году в Николаеве презентовали проект строительства мостового перехода через Южный Буг, который планировалось построить за пять лет. Общая стоимость строительства оценивалась в 3,5 миллиарда гривен. Проект предусматривал строительство участка дороги по обеспечению соединения «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» с участком дороги в районе села Половинки Николаевского района. В сентябре 2013 года в Николаев приезжал посол Японии, который подтвердил важность строительства мостового перехода через Южный Буг.

Однако в итоге японские инвесторы приняли решение профинансировать реконструкцию канализационных сетей в поселке Бортничи под Киевом вместо строительства моста в Николаеве.

В 2018 году переговоры о строительстве моста были возобновлены. По мнению мэра Николаева Александра Сенкевича, которое он озвучил в прошлом году, строительство так называемого «японского моста» в Николаеве может начаться в 2022 году и закончиться через 4 года.

В июне этого года стало известно, что инвестпроект реконструкции международной автомобильной дороги М14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск на участке Одесса — Николаев — Херсон предусматривает строительство нового моста в Николаеве.

Также в прошлом году представители японской компании JICA представили в Николаеве результаты исследования в рамках подготовки проекта строительства моста через Южный Буг в Николаеве.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к министру инфраструктуры Украины Владиславу Криклию и в «Укравтодор» с просьбой ускорить процесс по получению кредита на строительство так называемого «японского» моста в Николаеве.