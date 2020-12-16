Об этом сообщил министр развития экономики Игорь Петрашко.

— Хочу призвать всех подаваться на программы максимально быстро. По поводу 8 тысяч гривен подача документов до 31 декабря, еще есть время. Нужно зарегистрироваться, выплаты начнутся с 21 числа. Кто обратится до 21 декабря, то средства получит до конца года. Кто обратится после 21 декабря — уже в новом году, — цитирует Игорь Петрашко пресс-служба министерства.

Как сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, по состоянию на утро 16 декабря заявки на получение финансовой помощи подали 133 874 физических лица-предпринимателя. Из них 108 545 через мобильное приложение «Дія», 25 329 — через одноименный портал.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые он инициировал для поддержки граждан и бизнеса в период действия карантинных мероприятий по предотвращению распространения в Украине COVID-19, которые были приняты Верховной Радой 4 декабря.