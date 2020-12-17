Компания Facebook обвинила корпорацию Apple в неконкурентной борьбе из-за изменений в конфиденциальности, запланированных технологическим гигантом.

Об этом сообщает Reuters

Речь идет об изменениях в конфиденциальности в операционной системе iOS 14. Последние позволяют приложениям собирать данные со смартфонов пользователей, которые можно использовать для таргетированной рекламы.

— Apple ведет себя неконкурентно, используя свой контроль над App Store для увеличения прибыли за счет разработчиков и малого бизнеса, — заявили в Facebook.

При этом в компании все же согласятся на предложенные изменения, потому что не хотят потерять рынок в App Store.

Напомним, социальная сеть Facebook удалила сотни страниц из-за «неаутентичного поведения», к которым были причастны Россия и Франция. Цель деятельности аккаунтов — влияние на ситуацию в странах Африки и Ближнего Востока.