Компания Facebook обвинила корпорацию Apple в неконкурентной борьбе из-за изменений в конфиденциальности, запланированных технологическим гигантом.
Об этом сообщает Reuters
Речь идет об изменениях в конфиденциальности в операционной системе iOS 14. Последние позволяют приложениям собирать данные со смартфонов пользователей, которые можно использовать для таргетированной рекламы.
— Apple ведет себя неконкурентно, используя свой контроль над App Store для увеличения прибыли за счет разработчиков и малого бизнеса, — заявили в Facebook.
При этом в компании все же согласятся на предложенные изменения, потому что не хотят потерять рынок в App Store.
Напомним, социальная сеть Facebook удалила сотни страниц из-за «неаутентичного поведения», к которым были причастны Россия и Франция. Цель деятельности аккаунтов — влияние на ситуацию в странах Африки и Ближнего Востока.
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Компания Facebook обвинила корпорацию Apple в неконкурентной борьбе из-за изменений в конфиденциальности, запланированных технологическим гигантом.
Об этом сообщает Reuters
Речь идет об изменениях в конфиденциальности в операционной системе iOS 14. Последние позволяют приложениям собирать данные со смартфонов пользователей, которые можно использовать для таргетированной рекламы.
— Apple ведет себя неконкурентно, используя свой контроль над App Store для увеличения прибыли за счет разработчиков и малого бизнеса, — заявили в Facebook.
При этом в компании все же согласятся на предложенные изменения, потому что не хотят потерять рынок в App Store.
Напомним, социальная сеть Facebook удалила сотни страниц из-за «неаутентичного поведения», к которым были причастны Россия и Франция. Цель деятельности аккаунтов — влияние на ситуацию в странах Африки и Ближнего Востока.