Цена на криптовалюту биткоин обновила исторический максимум. Впервые она поднялась выше отметки в 21 тысячу долларов.

Об этом свидетельствуют данные торгов на крупнейшем международном онлайн-сервисе обмена цифровых валют Binance, пишет Страна.

По информации сервиса CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 23.50 по Киеву биткоин подорожал на 7,95 процента, до 21 072 долларов; а на Binance — на 8,31 процента, до 21 105 долларов.

Однако уже через полчаса на Binance биткоин торговали за 21 419 долларов.

На долю биткоина приходится примерно 64,2 процента всего глобального рынка криптовалют. Эта цифровая единица — самая популярная из всех криптовалют.

Ранее сообщалось, что правительство Швеции намерено исследовать возможность перехода на цифровые валюты, у Центрального банка страны уже есть пилотный проект криптовалюты.