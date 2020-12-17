В этом году «Укравтодор» отремонтировал и построил рекордное количество дорог, но может перейти к реализации еще более масштабных проектов, рассчитанных на несколько лет.

Об этом заявил глава «Укравтодора» Александр Кубраков на отчете-презентации итогов работы Службы автомобильных дорог во Львовской области, который состоялся во Львове 16 декабря, передает РБК-Украина.

— Мы зависим от уровня финансирования на последующие годы, потому что амбициозные вещи не реализуются за 1-2 года - они должны быть ритмично профинансированы на 2-3 года, тогда можно достигать результатов, - отметил Александр Кубраков.

По его словам, если Министерство финансов позволит «Укравтодору» выходить на внешние рынки и привлекать средства через десятилетние евробонды или кредиты, то скорость и масштаб модернизации дорог можно увеличить.

По состоянию на начало декабря «Укравтодор» успел восстановить около 4 000 км дорог, из них 278,2 км во Львовской области. Для сравнения, в прошлом году было сделано 847 км дорог, из них 76,3 км на Львовщине.

Как пояснил глава «Укравтодора», в этом году в области завершали ранее проекты. Так отремонтировали трассы Н-13 Львов - Самбор - Ужгород, М-06 Киев - Чоп, Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Львов и другие. Массово восстанавливают дороги между районными центрами.

Полностью отремонтирована дорога Т-14-16 Львов - Пустомиты - Меденичи и два участка общей протяженностью почти 40 км автомобильной дороги Т-14-02 Сходница - Песочная, которые связывают Львов с курортными Трускавцом и Сходницей.

Продолжается формирование большого транзитного кольца вокруг Львова. Кубраков сообщил, что в ближайшие дни будет подписано соглашение о строительстве Северного обхода Львова.

— Надеюсь, что в следующем году начнутся тендерные процедуры и практические действия непосредственно на объекте. Видимо, уже в третьем квартале - но наконец это произойдет!, - прокомментировал он.

Ожидается, что новая объездная дорога соединит трассу М-06 Киев - Чоп с дорогами, ведущими от Львова в сторону Польши.