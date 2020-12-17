Львовская областная прокуратура совместно с Главного управления Службы безопасности Украины во Львовской области пресекли незаконную деятельность крупного конвертационного центра с годовым оборотом более 20 миллиардов гривен.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

— В него входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных в нескольких областях Украины. Только в течение 2020 года путем подделки документов и их использования, а также за счет так называемых скруток НДС (налог на добавленную стоимость, – прим.) они проконвертировали денежные средства в сумме около 20 миллиардов гривен, — написала Ирина Венедиктова.

Противоправную деятельность конвертцентра правоохранители документировали с сентября. В рамках расследования был проведен 31 обыск на территории нескольких областей, во время которых выявлены и изъяты наличные средства на сумму около 60 миллионов гривен, в том числе почти 1 миллион долларов, фунты стерлингов, шекели и другая валюта, а также бухгалтерские документы предприятий, печатки, компьютерная техника, мобильные телефоны и другое имущество.

На причастность к схеме предоставления услуг по уклонению от уплаты налогов проверяются сотрудники налоговой службы. Венедиктова также отметила, что только в этом году благодаря скоординированным усилиям органов правопорядка в бюджет поступило более 25 миллиардов гривен НДС.

Напомним, Служба безопасности Украины блокировала деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом почти 200 миллионов гривен в Житомирской области.