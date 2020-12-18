Производители автомобилей и электронных устройств в Японии, Южной Корее и Китае столкнулись с глобальным дефицитом микросхем.

Это приводит к задержкам в производстве на фоне восстановления спроса на электронику, пишет Лига.Новости, ссылаясь на материал Reuters.

Среди причин дефицита аналитики выделяют оптовые закупки микросхем китайскими техногигантами Huawei Technologies и Xiaomi. Также на это повлиял пожар на заводе по производству микросхем в Японии, локдаун в Юго-Восточной Азии и страйки во Франции. О таких трудностях заявили в Panasonic, Yamaha и STMicroelectronics.

Чжан добавил, что если раньше компания планировала закончить работу над новым продуктом через месяц, то теперь это затянется на два месяца.

Источник Reuters в японской компании-производителе микросхем сообщил, что задержки по поставкам их компонентов для Wi-Fi и Bluetooth составят десять недель.

Хуже всего ситуация обстоит с поставками 8-дюймовых чипов. В основном их производят азиатские компании. Дефицит означает, что на фоне восстановления спроса они пытались максимально нарастить производство смартфонов, ноутбуков и автомобилей с 5G. Из-за дефицита компании начали производить более старые и простые микросхемы.