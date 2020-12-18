Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить на годовое содержание пляжа в микрорайоне Варваровка со сквером 2,7 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили торги по содержанию пляжа «Прибой» со сквером «Вербочка» с ожидаемой стоимостью работ в 2 миллиона 750 тысяч гривен.

За эту сумму подрядчик должен будет очищать территорию от мусора и грязи, урны от мусора, подметать дорожки и очищать их от снега, косить газоны, а также провести анализ воды для получения санитарно-эпидемиологического заключения, использовать водолазов для обследования дна акватории пляжа и удалять на нём камыш.

На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который состоится 24 декабря.

Напомним, в 2019 году прокуратура выявила присвоение 316 тысяч гривен частной фирмой при уборке в сквере «Вербочка» и на пляже «Прибой».