Дендропарка «Дружба», фото: Свидок Инфо

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить более 4 миллионов гривен на содержание дендропарка «Дружба» в Корабельном районе.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили тендер по содержанию дендропарка на ожидаемую сумму в 4 миллиона 70 тысяч гривен.

Предполагается, что за эту сумму подрядчик до конца 2021 года должен будет очищать территорию парка, обрезать и ухаживать за деревьями, поливать и ухаживать за зелеными насаждениями, ухаживать за газонами, а также выполнять ряд других видов работ.

На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который должен состоятся 24 декабря 2020 года.

Напомним, Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить на содержание Манганариевского сквера, известном как «Сердце города», 2,1 миллионов гривен на протяжении года.