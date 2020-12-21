В понедельник цены на нефть упали на 3%. Сообщение о новом штамме коронавируса привел к новым локдаунам и остановке авиасообщения с Британией.
Об этом сообщает Reuters.
Распространение нового штамма коронавируса ставит под угрозу сценарий восстановления спроса на нефть, в связи с чем ее цена впервые за семь недель начала падать.
Нефть Brent установилась на уровне 50,72 доллара (-1,54 доллара) за баррель, нефть WTI упала на 1,42 доллара до 47,68 доллара. Эксперты считают, что Brent может вернуться к прежним значениям в менее 50 долларов за баррель, а WTI — до 45 долларов.
Новый штамм, о котором сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может иметь заразность на 70% больше, что заставило ряд стран закрыть границы в сообщении с Британией.
Эта информация также затмила сообщение о готовности США выделить пакет помощи населению на время пандемии в размере 900 миллиардов долларов.
Напомним, Евросоюз закроет пассажирское сообщение с Великобританией из-за случаев заражения мутированым коронавирусом на острове. Это решение должны утвердить на следующей неделе.
Председательство Германии в Совете ЕС проведет в Брюсселе совещание антикризисного механизма в связи с ситуацией вокруг новой разновидности коронавируса. Заседание состоится в понедельник, 21 декабря.
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В понедельник цены на нефть упали на 3%. Сообщение о новом штамме коронавируса привел к новым локдаунам и остановке авиасообщения с Британией.
Об этом сообщает Reuters.
Распространение нового штамма коронавируса ставит под угрозу сценарий восстановления спроса на нефть, в связи с чем ее цена впервые за семь недель начала падать.
Нефть Brent установилась на уровне 50,72 доллара (-1,54 доллара) за баррель, нефть WTI упала на 1,42 доллара до 47,68 доллара. Эксперты считают, что Brent может вернуться к прежним значениям в менее 50 долларов за баррель, а WTI — до 45 долларов.
Новый штамм, о котором сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может иметь заразность на 70% больше, что заставило ряд стран закрыть границы в сообщении с Британией.
Эта информация также затмила сообщение о готовности США выделить пакет помощи населению на время пандемии в размере 900 миллиардов долларов.
Напомним, Евросоюз закроет пассажирское сообщение с Великобританией из-за случаев заражения мутированым коронавирусом на острове. Это решение должны утвердить на следующей неделе.
Председательство Германии в Совете ЕС проведет в Брюсселе совещание антикризисного механизма в связи с ситуацией вокруг новой разновидности коронавируса. Заседание состоится в понедельник, 21 декабря.
|
Чим запам’ятався 2020 рік у миколаївських ЗМІ: коронавірус та вибориКатерина Середа
|
Піклування про дітей наших героїв - наш обов'язокИлья Шполянский
|
Визначені лауреати Юрист року Миколаївщини 2020Максим Коваль
|
Регламент Чи тепла ванна для нового керівництва облрадиВиктория Москаленко
|
Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!Станислав Мартиросов
|
Бюджет под елочкуАлександр Жолобецкий