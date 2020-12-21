В понедельник цены на нефть упали на 3%. Сообщение о новом штамме коронавируса привел к новым локдаунам и остановке авиасообщения с Британией.

Об этом сообщает Reuters.

Распространение нового штамма коронавируса ставит под угрозу сценарий восстановления спроса на нефть, в связи с чем ее цена впервые за семь недель начала падать.

Нефть Brent установилась на уровне 50,72 доллара (-1,54 доллара) за баррель, нефть WTI упала на 1,42 доллара до 47,68 доллара. Эксперты считают, что Brent может вернуться к прежним значениям в менее 50 долларов за баррель, а WTI — до 45 долларов.

Новый штамм, о котором сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может иметь заразность на 70% больше, что заставило ряд стран закрыть границы в сообщении с Британией.

Эта информация также затмила сообщение о готовности США выделить пакет помощи населению на время пандемии в размере 900 миллиардов долларов.

Напомним, Евросоюз закроет пассажирское сообщение с Великобританией из-за случаев заражения мутированым коронавирусом на острове. Это решение должны утвердить на следующей неделе.

Председательство Германии в Совете ЕС проведет в Брюсселе совещание антикризисного механизма в связи с ситуацией вокруг новой разновидности коронавируса. Заседание состоится в понедельник, 21 декабря.