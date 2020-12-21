В Казахстане начали производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». На базе Карагандинского фармацевтического комплекса поэтапно будет произведено 2 миллиона доз.

Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

— Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству вакцины «Спутник V» в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным, - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что в Казахстане вакцинация российской вакциной начнется в феврале 2021 года. В первую очередь будут вакцинированы медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями.

Напомним, в Турции отказались от идеи закупить российскую вакцину от коронавируса. Причиной тому является отсутствие надлежащей лабораторной проверки.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 20 декабря, зафиксировали 6 тысяч 545 новых случаев коронавирусного заболевания. Также 5 тысяч 106 человек выздоровели и 80 — умерли от осложнений.