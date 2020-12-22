Курс гривны укрепился на прошлой неделе из-за существенного роста предложения валюты над спросом.

Об этом сообщил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин в Facebook во вторник, 22 декабря.

По его словам, рост предложения образовался из-за увеличения продажи валюты нерезидентами с целью участия в первичных аукционах Минфина по размещению гривневых ОВГЗ.

Так, за неделю вложения нерезидентов в гособлигации увеличились на 5,9 миллиардов гривен, что увеличило долю нерезидентов в структуре держателей ОВГЗ с 8,5% до 8,8%.

Богдан Данилишин напомнил, что НБУ купил на межбанке 300 миллионов долларов за неделю.

— Успокаивающее влияние на валютный рынок имели также поступления в течение прошлой недели отдельных траншей международной кредитной помощи от ЕС и Всемирного банка и завершение 18 декабря расчетов за еврооблигации, дополнительно размещенные Министерством финансов на бирже Euronext Dublin, - пояснил Богдан Данилишин.

Он также отметил, что международные резервы выросли до более 28 миллиардов долларов, что является самым высоким значением с августа 2020 года (рост на 7,3% с начала года).

Напомним, что сейчас срок погашения государственного и гарантированного государством долга Украины составляет 8,9 года.