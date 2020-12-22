НАК «Нафтогаз Украины» обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО).

Об этом сообщается на сайте «Нафтогаза».

В декабре цена газа составит 6 103,10 гривен за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 13,5% выше, чем в ноябре (5 375,37 гривен).

Как отметили в «Нафтогазе», средняя цена газа по ПСО в 2020 году составила 3813,1 гривен за 1 тысячу куб. м, что на 28% ниже, чем средняя цена газа по ПСО в 2019 году.

Напомним, что в сентябре стоимость газа для населения превысила цену для промышленности.