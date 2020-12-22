Госпредприятие «Зоря» — «Машпроект» и АО «Одесский припортовый завод» подписали договор на производство оборудования для модернизации агрегата перекачки аммиака. Сумма договора составляет более 130 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГП «Зоря» — «Машпроект».

Отмечается, что это не первый опыт сотрудничества между предприятиями. В 2000 году «Зоря» — «Машпроект» выполнила комплексную модернизацию двух агрегатов перекачки аммиака, в результате которой газотурбинные двигатели фирмы «Rolls-Royce» (Англия) и сопутствующее оборудование были заменены на двигатели и оборудование производства ГП НПКГ «Зоря-Машпроект». За 20 лет двигатели имеют наработку около 90 тысяч часов и отработали назначенный ресурс до списания.

«После монтажа двигателя планируется установка системы удаленного мониторинга, это значительно поможет в его обслуживании. Сроки исполнения по договору достаточно жесткие — уже в октябре следующего года мы должны выполнить запуск установки на площадке ОПЗ», — сообщили на предприятии.

Напомним, что турецкая делегация компании LODOS Propulsion Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. и Государственное предприятие «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря» — «Машпроект» подписали меморандум о сотрудничестве.