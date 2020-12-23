Илон Маск сообщил, что предлагал гендиректору Apple Тиму Куку обсудить возможность поглощения автомобильной компании Tesla.

Об этом Маск написал в Twitter, комментируя планы Apple представить беспилотный электромобиль в 2024 году.

— В самые мрачные дни программы по созданию Model 3 я связался с Тимом Куком, чтобы обсудить возможность покупки компанией Apple компании Tesla (за одну десятую нашей текущей стоимости). Он отказал во встрече, — рассказал Илон Маск.

Планы Apple он назвал «странными».

Напомним, по данным Reuters, Apple планирует производить однокорпусные литий-железофосфатные аккумуляторы. Маск написал, что Tesla уже использует фосфат железа на заводе в китайском Шанхае. Он также добавил, что создать однокорпусный аккумулятор невозможно.