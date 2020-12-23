Украина прекращает вывоз отработанного ядерного топлива на хранение в Российскую Федерацию. В частности, отгрузка уже прекращена и в следующем году не планируют возобновлять.

Об этом заявил и.о. президента НАЭК «Энергоатом» Петр Котин, сообщает пресс-служба компании.

По его словам, отработанное ядерное топливо больше не передают России.

— Если ничего не случится экстраординарного, то в следующем году мы ничего не будем поставлять на хранение в РФ, — отметил Петр Котин.

Он также подчеркнул, что в мае 2021 года ожидается доставка первой партии с Южно-Украинской АЭС на Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). Предполагается, что к этому сроку достроят железную дорогу к хранилищу. Это обеспечит возможность перевозить контейнеры с трех украинских АЭС — Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой.

Котин добавил, что «Энергоатом» инициировал заказ на такое строительство.

— Рассчитываем на положительное решение Кабинета министров Украины по этому вопросу. Насколько мне известно, уже есть протокольное решение правительства. Ждем окончательного, — уточнил он.

Напомним, государственный «Энергоатом» начинает судебный процесс против России для компенсации за активы, которые он потерял после аннексии Крыма.