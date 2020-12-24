Оборонный концерн «Укроборонпром» могут ликвидировать к концу июня 2021 года. После будут создан новый оборонный холдинг в виде акционерного общества.

Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Начало трансформации концерна должно начаться после принятия Верховной радой законопроекта №3822 «Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса». Его принятие ожидают к 30 апреля 2021 года.

— В течение года должна быть проведена инвентаризация всего имущества и интеллектуальной собственности. К концу июня 2021 - ликвидация ГК «Укроборонпром» и создание нового оборонного холдинга в форме акционерного общества, - сообщили в концерне.

Создание холдинговой компании, которая заменит «Укроборонпром», должно завершиться в 2021 году.

Ранее генеральный директор ГК «Укроборонпром» Юрий Гусев подписал меморандум о содружестве концерна с Николаевским областным советом и государственной администрации в вопросе развития Николаевского судостроительного завода.