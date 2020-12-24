Кабмин 23 декабря на внеочередном заседании принял постановление, которым направил 1,4 миллиарда гривен из коронавирусного фонда Министерству здравоохранения на закупку вакцин.

Об этом сообщает пресс-служба Минфин.

— Увеличены расходы Фонда борьбы с COVID-19 за счет экономии средств государственного бюджета, которое прогнозируется до конца 2020 года по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств, — говорится в сообщении Минфина.

Так, правительство сократило объем расходов:

1,4 миллиарда гривен расходов по программе приобретения оборудования для больниц за счет коронавирусного фонда;

101 миллион гривен из расходов финпомощи Фонда соцстрахования за счет коронавирусного фонда;

222,2 миллиона гривен по господдержке сферы культуры и туризма за счет коронавирусного фонда;

3,2 миллиарда гривен из Пенсионного фонда на единовременные выплаты лицам, которые могут потерять доход из-за карантина за счет коронавирусного фонда.

Таким образом, правительство увеличило объем расходов Фонда борьбы с коронавирусом на 1,7 миллиарда гривен общего фонда и 3,2 миллиарда гривен специального фонда. 1,38 миллиарда гривен на безвозвратной основе поступит Минздраву для закупки вакцин от коронавируса.

Еще 3,2 миллиарда гривен поступит Минсоцполитики для предоставления Пенсионным фондом Украины единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности во время карантина.

Напомним, власти Польши передадут Украине излишки вакцин от коронавируса, если они будут, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши, правительственный уполномоченный по вопросам реализации Национальной программы прививок Михал Дворчик.