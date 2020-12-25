Николаевский авиаремонтный завод НАРП передал для нужд ВСУ отремонтированный самолет СУ-24МР.
Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
— Государственное предприятие Николаевский авиаремонтный завод НАРП, входящий в состав ГК Укроборонпром, передало очередной отремонтированный самолет-разведчик СУ-24МР Воздушным Силам Украины, - говорится в сообщении.
Сообщается, что на заводе провели средний ремонт самолета, во время которого проверили все его узлы и агрегаты с последующим восстановлением или полной заменой.
Отремонтированный Су-24МР успешно прошел летные испытания и был принят украинскими летчиками. На данное время самолет-разведчик находится на основном месте базирования.
Ранее сообщалось, что в Николаеве планируют построить патрульные катера для пограничников.
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Николаевский авиаремонтный завод НАРП передал для нужд ВСУ отремонтированный самолет СУ-24МР.
Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
— Государственное предприятие Николаевский авиаремонтный завод НАРП, входящий в состав ГК Укроборонпром, передало очередной отремонтированный самолет-разведчик СУ-24МР Воздушным Силам Украины, - говорится в сообщении.
Сообщается, что на заводе провели средний ремонт самолета, во время которого проверили все его узлы и агрегаты с последующим восстановлением или полной заменой.
Отремонтированный Су-24МР успешно прошел летные испытания и был принят украинскими летчиками. На данное время самолет-разведчик находится на основном месте базирования.
Ранее сообщалось, что в Николаеве планируют построить патрульные катера для пограничников.