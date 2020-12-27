С 1 января 2021 года тариф на водоснабжение и водоотведение в Николаеве вырастет боле чем на 25% и составит 32,29 гривен за кубометр воды.
Об этом сообщают в пресс-службе ГКП Николаевводоканал.
Составляющие тарифа: стоимость воды для николаевцев 16,78 гривен, водоотведение 1 кубометра – 15,5 гривен.
Пока еще действующий тариф на воду установили в феврале. Горожане платят 25,788 гривен за кубометр воды.
Также газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» повысила цену газа для бытовых клиентов на 14% в январе.
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С 1 января 2021 года тариф на водоснабжение и водоотведение в Николаеве вырастет боле чем на 25% и составит 32,29 гривен за кубометр воды.
Об этом сообщают в пресс-службе ГКП Николаевводоканал.
Составляющие тарифа: стоимость воды для николаевцев 16,78 гривен, водоотведение 1 кубометра – 15,5 гривен.
Пока еще действующий тариф на воду установили в феврале. Горожане платят 25,788 гривен за кубометр воды.
Также газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» повысила цену газа для бытовых клиентов на 14% в январе.