С 1 января 2021 года тариф на водоснабжение и водоотведение в Николаеве вырастет боле чем на 25% и составит 32,29 гривен за кубометр воды.

Об этом сообщают в пресс-службе ГКП Николаевводоканал.

Составляющие тарифа: стоимость воды для николаевцев 16,78 гривен, водоотведение 1 кубометра – 15,5 гривен.

Пока еще действующий тариф на воду установили в феврале. Горожане платят 25,788 гривен за кубометр воды.

Также газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» повысила цену газа для бытовых клиентов на 14% в январе.