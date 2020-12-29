Государство заказало у концерна «Антонова» три новых самолета Ан-178, которые получит армия.

Об этом сообщает пресс-служба Офис президента.

29 декабря был подписан меморандум между Министерством обороны и государственным предприятием «Антонов» о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.

На первом этапе речь идет о трех новых военно-транспортных самолетах Ан-178, которые получат ВСУ. Они могут использоваться для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.

Президент предложил государственным заказчикам продолжить работу по новым контрактам на изготовление Ан-178 уже со следующего года, а правительству — проработать вопрос о создании в 2021 году украинской авиакомпании, которая будет пользоваться самолетами «Антонова». А также — разработать государственную научно-техническую программу по развитию авиапромышленности на 2021-2030 годы и подготовить проведение соответствующего заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

— Эти новые самолеты будут построены украинскими гражданами, из украинских комплектующих, для украинских интересов. Собственно так, как это и должно быть. Давайте сделаем все возможное, чтобы авиационная отрасль Украины преодолела все зоны турбулентности и поднялась к новым высотам, — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, со стапелей государственного авиастроительного предприятия «Антонов» сошел планер первого серийного транспортного самолета Ан-178 без российских комплектующих.